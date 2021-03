© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La battaglia contro la pandemia non si può vincere utilizzando le armi tradizionali dei lockdown 'stop and go'. Questa partita la si vince solo a livello europeo, cercando di trasferire ciò che è già stato fatto a livello di emergenza economica nell'emergenza sanitaria. Servono cose eccezionali,". Questa la strategia proposta dall'per combattere il Covid.Tre i motivi per i quali, secondo Ferretti, lo. "Dal punto di vista psicologico – spiega l'economista questi lockdown non saranno tollerati ancora per molto. Dal punto di vista economico sono molto dannosi perché inoculano il virus più pericoloso che è l'incertezza. Infine, sul fronte politico genereranno delle fortissime tensioni perché sono molto strumentalizzabili dal punto di vista elettorale".Essenziale per vincere questa sfida è, per Ferretti,. "Oggi solo il 5% degli europei – sottolinea l'economista – ha ricevuto la prima dose e solo il 3% ha ricevuto ambedue le dosi. Certamente troppo poco".In sostanza, se dal punto di vista economico è stato fatto tanto, sul fronte sanitario la strada sembra ancora lunga e necessità di un'inversione di tendenza. "I 1700 miliardi erogati dalla Bce a sostegno di banche e imprese; la sospensione del Patto di stabilità; il Recovery Fund, primo tentativo europeo di debito condiviso; – rileva Ferretti – sono cose che erano impensabili fino a pochi giorni fa e oggi sembrano un cumulo di banalità. Subito, dunque, – questo l'appello lanciato dall'economista –, subito vaccini autorizzati a livello europeo dall'Ema con il sistema dell'autorizzazione di emergenza, subito rapporti con le grandi case farmaceutiche trattati a livello di Commissione europea facendo sentire tutto il peso dell'Europa"."Diceva Sergio Leone: 'quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto'. Il fucile – conclude Ferretti – l'Europa ce l'avrebbe, il problema è se lo vuole usare".