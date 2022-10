Covid, Ema: nuova ondata nelle prossime settimane, la pandemia non è finita

(Teleborsa) - "Nelle prossime settimane è prevista una" di casi"legata a nuovedi. La pandemia non è ancora finita". L'avvertimento è del responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema),. "La scorsa settimana – ha sottolineato – la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi" in Europa e "l'Ecdc prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all'inizio di dicembre"."Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà unapiù grave rispetto alle varianti BA4 e BA5, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all'immunità conferita dalla, dall'aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili", ha aggiunto. Per quel che riguarda i vaccini per i, "l'Ema - ha concluso Cavaleri - raccomanda di vaccinare principalmente i piccoli con malattie di base per proteggerli dal ricovero e dalla morte", ma "la decisione sulla vaccinazione dei bambini spetta agli Stati membri dell'Ue".Infine, Agenzia europea dei medicinali ha annunciato che leper dueadattati contro il Covid sono ancora in corso: "per il vaccino Sanofi la possibile conclusione è prevista a novembre e per il vaccino Hipra nelle prossime settimane".Sonoi nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore (ieri 48.714) secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero della Salute. Le vittime sono 93 (120 ieri). Ilè 16,16% (ieri era al 16,38%). Imolecolari e antigenici eseguiti sono stati 216.735 contro i 297.268 del giorno precedente.Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.443.429, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 227 i pazienti ricoverati in(ieri erano 232) nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 24. I ricoverati neisono 7.019, rispetto ai 7.106 di ieri. Gli attualmente positivi sono 498.269. Dimessi e guariti sono 22.766.314, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.846.