24 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che a Palazzo Chigi non è stata presa nessuna decisione in merito alla possibilità di prorogare le misure restrittive anti Covid previste fino al 6 aprile. "Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di misure e non c'è alcuna decisione che va in questa direzione", ha detto ai microfoni di Carta Bianca richiamando le Regioni a rispettare il piano nazionale dei vaccini, da tutte approvato, che stabilisce l'ordine delle categorie (personale sanitario e delle Rsa e gli over-80).

Il ministro Salute nel tardo pomeriggio aveva incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi e i componenti del Cts Brusaferro e Locatelli proprio per fare il punto sulla situazione epidemiologica. Speranza non ha chiuso infine alla possibilità di utilizzare il vaccino russo Sputnik se arriverà l'ok delle agenzie di vigilanza.

"Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente – ha detto invece il ministro dell'Economia Daniele Franco ospite di un evento organizzato da Bloomberg – e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda".