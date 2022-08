Covid, cresce il numero giornaliero di vittime

Martedì 9 Agosto 2022, 19:00







(Teleborsa) - Sono 43.084 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute (ieri i contagiati erano stati 11.976). Le vittime sono 177, in aumento rispetto alle 113 di ieri. Il tasso di positività è al 15,8%, lo stesso registrato ieri.



Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 272.495 tamponi. Sono invece 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, cioè 236 in meno rispetto a ieri.



Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.426. I dimessi e i guariti sono 20.176.727 con un incremento di 78.741.