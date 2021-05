11 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il superamento del coprifuoco e la possibilità di apertura all'interno dei locali per il servizio al tavolo e al bancone in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi in tutta Italia vale in fatturato almeno 3,5 miliardi di euro al mese. È la stima fornita da Coldiretti in riferimento alla necessità di procedere al più presto alle riaperture con l'avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione dei contagi.

"Attualmente circa la metà delle attività di ristorazione hanno potuto riaprire sulle 360mila presenti in Italia lungo tutta la Penisola che sono stremate dalle chiusure obbligate, dallo smart working e dall'assenza del turismo. Ma in difficoltà è a cascata l'intero sistema della agroalimentare con ben oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti", ha sottolineato l'Associazione. "I maggiori ostacoli si registrano nei centri urbani stretti tra traffico ed asfalto mentre nelle campagne – ha evidenziato la Coldiretti – ci si è organizzati secondo Campagna Amica per offrire agli ospiti, degli oltre diecimila agriturismi con attività di ristorazione riaperti, la possibilità di cenare sotto gli uliveti in mezzo alle vigne che stanno germogliando oppure nell'orto con la possibilità di raccogliersi la verdura direttamente. Costoso per tutti è invece il limite fissato per il coprifuoco alle 22 poiché riduce le presenze ed impedisce i secondi turni".

Complessivamente nell'attività di ristorazione sono coinvolte 70mila industrie alimentari e 740mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. "Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che – ha concluso Coldiretti – vale 538 miliardi pari al 25% del PIL nazionale ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale".