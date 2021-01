© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se l'attuale stato di difficoltà dovesse protrarsi nei mesi a venire,. È quanto emerge dall'indagine dal titolotra gli iscritti alla Confederazione.Ilimmagina che la caduta del prodotto interno lordo italiano registrata nel 2020 possa essere recuperata solo parzialmente nel 2021. Il, invece, è ottimista e crede che l'Italia sia in grado di riconquistare rapidamente i livelli pre-Covid. Giudizi che – come evidenzia il rapporto Cna – risultano influenzati dal settore operativo delle imprese. I comparti che il confinamento ha fermato (costruzioni) o ha rallentato in maniera sensibile (dal turismo ai servizi per la persona) propendono infatti per una visione negativa, mentre risultano più rosee le prospettive di quanti operano in aree come i servizi per le imprese, dall'offerta immateriale e con ampie possibilità di intervenire da remoto.A fronte di un(l'8,7% presume un incremento sui risultati pre-Covid) o perlomeno di recuperare le perdite accumulate nel 2020 (24,2%), si erge un predominante. In particolare, il 40,1% delle imprese intervistate, dopo avere accusato un forte ridimensionamento nel 2020, è convinto che nel 2021 non tornerà ai livelli precedenti. E il residuoha addiritturanei prossimi mesi.Disaggregando tali dati per settore, l'indagine evidenzia come più ottimista il(il 46,5% è orientato favorevolmente, anche grazie alle speranze riposte nele nelle altre agevolazioni previste per le costruzioni), seguito dal(36,2%). All'opposto, i settori a più accentuato timore di chiusura sono il(43,5% del totale), il(33,3%) e i(31,7%), comparti dove tre quarti e più delle imprese hanno subito danni economici gravissimi.Sul fronte delle, il ventaglio di opinioni presentato dal rapporto è divergente. Il 36,4% delle imprese che hanno partecipato all'indagine è dell'opinione di continuare lungo la strada tracciata dal governo, adottando ancora laa seconda della gravità della situazione sanitaria. Il 35,6% del campione ritiene invece che, a questo punto, le ragioni dell'economia siano prioritarie e debbano essere. Il 28%, infine, chiede che, al fine principale di mantenere invariata la posizione competitiva nazionale.Passando dalle strategie allele imprese tendono, invece, a compattarsi. Quasi quattro su cinque (il 78,7%) – sottolinea la Cna – ritengono che il governo debba garantire un, una sorta di grido di dolore che supera il 90% nei servizi per le persone e sfiora tale quota nel turismo. Le altre priorità indicate da almeno una impresa su tre sono gli investimenti in ricerca e istruzione, un massiccio piano di infrastrutturazione materiale e immateriale, il sostegno al reddito dei lavoratori.