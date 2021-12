Covid, Cartabellotta (Gimbe): quarantena ridotta per chi ha già la terza dose

Lunedì 27 Dicembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha chiesto di nuovo la revisione delle quarantene. "Omicron è una variante molta contagiosa. Ogni positivo - ha detto a Radio Cusano Campus - può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile. Chi ha fatto il vaccino con la terza dose è più difficile si contagi e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata anche con terza dose deve vedere la sua quarantena ridotta".