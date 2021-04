1 Aprile 2021

(Teleborsa) - "Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. È la conferma dell'efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi". È quanto ha affermato

il portavoce del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un'intervista al quotidiano La Repubblica.

"Veniamo tutti da oltre un anno di pressione, sforzo e sofferenza. È stato ed è un passaggio molto difficile per il nostro Paese e per il mondo. Ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione – ha sottolineato Brusaferro – ci consente di guardare al futuro con più serenità. Certo al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare ma sappiamo anche che grazie ai vaccini ci potremo progressivamente permettere più libertà".

Dal momento che "le variabili in gioco sono tante" per il portavoce del Cts "è difficile" dire quanto tempo ci vorrà ancora per venirne fuori. "Però per l'estate – assicura Brusaferro – lo scenario potrebbe essere diverso".

Sul fronte delle vaccinazioni il portavoce del Cts ha ricordato che "durante le somministrazioni dei vaccini il virus muta per sopravvivere". Per tale ragione Brusaferro ha evidenziato la necessità di "andare veloci" e l'importanza di "sequenziare i ceppi isolati e mantenere le misure di contenimento". "I vaccini – ha spiegato – danno un alto grado di protezione ma stiamo ancora acquisendo dati sulla loro efficacia sulla trasmissione dell'infezione. Così ai vaccinati – ha concluso Brusaferro – si chiede di usare la mascherina, rispettare distanziamento e norme di igiene personale".