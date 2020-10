Covid, boom di Immuni con oltre 7 milioni di download

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Insieme alla curva dei contagi sono aumentati anche gli italiani che hanno scaricato, l'app per il tracciamento dei contatti lanciata dal Governo lo scorso giugno. Nel giro di 48 ore è stata raggiunta quota, con una crescita di: il 2 ottobre erano 6.679.118.Il numero di download corrisponde a circa, un dato ancora lontano dal 60%, la soglia minima affinché l'app possa essere davvero efficace nel contenimento del contagio.Finora l'applicazione ha inviatoe al momentohanno caricato i codici per avvisare le persone entrate in contatto con loro, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute.Il boom di download degli ultimi giorni è stato possibile anche grazie a una grande, che ha invitato giornali, radio e tv ad aderire alla, donando spazio pubblicitario per invitare i cittadini a scaricare l'app. Pochi giorni fa anche il premier Conte aveva rilanciato l'invito a scaricare Immuni: "Pur essendo facoltativo è sicuramente un imperativo morale partecipare a questo programma".Immuni inizierà a(sono 15 quelli che hanno lanciato iniziative analoghe). Inizialmente sarannoi primi Paesi connessi. Ciò significa che non bisognerà scaricare un'altra app quando ci si reca all'estero, ma si riceveranno eventuali segnalazioni direttamente su Immuni, grazie al sistema Gateway che renderà possibile il tracciamento su tutto il territorio europeo.