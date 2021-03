© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cambio di passo nella. Ilaccelera il piano puntando a tagliare il traguardo diossia entro il 20 aprile, mentre, sul fronte della disponibilità delle dosi, l'obiettivo è anticipare di due mesi le previsioni. "Tre settimane fa – ha affermato Biden – ho annunciato che in America avremmo avuto abbastanza vaccini per tutti gli adulti entro la fine di luglio, oggi, con l'arrivo di un terzo vaccino e gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo".Chiave di volta della strategia di Biden sui vaccini è il. Già invocato dal suo predecessoreper limitare le esportazioni di presidi medici e incrementare la produzione di beni essenziali, la legge introdotta ai tempi della guerra con la Corea ha permesso al presidente Usa di mediare unadue della maggiori case farmaceutiche mondiali tradizionalmente rivali, volta ad adattare due impianti della Mercks alla produzione dei vaccini monodose della J&J. "Si tratta di una collaborazione simile a quella che abbiamo visto nella seconda guerra mondiale" ha sottolineato Biden.Parlando alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti ha, inoltre, spiegato che si punta a. Per Biden, tuttavia, "non è il momento di abbassare la guardia, occorre rimanere vigili". Il presidente ha, infatti, allungato i tempi stimati per uscire definitivamente dalla pandemia, affermando che spera di lasciarsi alle spalle il Covid tra un anno e non più entro Natale. Un avvertimento rivolto indirettamente anche ai due, che hanno annunciato da mercoledì la revoca dell'obbligo di mascherina e la riapertura delle attività al 100%, sfidando il monito deia non allentare le misure."Per quasi mezzo anno gran parte delle attività sono state aperte al 50% o 75% e durante questo periodo troppi texani hanno perso opportunità di lavoro – ha affermato–. Troppi piccoli imprenditori hanno faticato per pagare le bollette, questo deve finire, è ora di aprire il Texas al 100%". La decisione segue il calo del numero dei contagi nel secondo maggiore Stato americano, dove vengono ormai somministrati 1 milione di vaccini a settimana. In settimana intanto anche il Senato dovrebbe votare il, in modo da poterlo varare prima del 15 marzo, quando scadranno i precedenti stimoli economici.