(Teleborsa) - Il presidenteha annunciato che glidonerannoper la distribuzione dianti-Covid ai paesi a basso e medio reddito. Le risorse saranno destinati alla ong– l'organizzazione per la diffusione dei vaccini nelle popolazioni più povere finanziata anche dalla fondazione Bill&Melissa Gates – e al loro programmama saranno divise in più tranche.La prima da 2 miliardi di dollari arriverà subito, i successivi 2 nei prossimi due anni: i primi 500 milioni della seconda tranche saranno però legati al rispetto degli impegni degli altri Stati donatori e a quando saranno consegnate le prime dosi nei Paesi inclusi nel programma. Lo scopo, ha sottolineato la Casa Bianca, è quello di "" gli altri Paesi a contribuire allo: "chiediamo inoltre al nostro G7 e ad altri partner di lavorare insieme a Gavi, per raccogliere miliardi di risorse in più per supportare la vaccinazione globale contro ile per soddisfare le urgenti esigenze di produzione, fornitura e consegna di vaccini".Alin programma oggi proprio per discutere della pandemia da Covid Biden infatti ha dichiarato di voler ribadire l'impegno e la leadership degli Stati Uniti per garantire la