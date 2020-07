© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a causa della crisi Covid in un quadro generale che vede una, tanto che ilÈ la fotografia diche ha pubblicato sul sito per la serie "Note Covid-19" lo studio "Principali risultati dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020".Nel report si legge che "la quota di popolazione cheper 3 mesi in assenza di altre entrate raggiunge il"."Oltre a un- spiega lo studio -, più di un terzo degli individui dichiara di disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti per meno di 3 mesi a coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre entrate, un periodo compatibile con la durata del lockdown legato all'emergenza Covid-19"."La quota - precisa via Nazionale -. Poco meno di un quinto dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori dipendenti con contratto a termine si trova in questa condizione e contemporaneamente ha subito una riduzione di oltre il 50% del reddito familiare nei primi due mesi della emergenza sanitaria".Inoltre, quasi ila causa della crisi; la quota è più elevata nel Centro e nel Mezzogiorno", mentre "solo un terzo di chi è in difficoltà - si legge nello studio - ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria mutui."L'emergenza sanitaria - prosegue Bankitalia -: circa il 30% della popolazione dichiara di non potersi permettere di andare in vacanza la prossima estate e quasi il 60% ritiene che anche quando l'epidemia sarà terminata le proprie spese per viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno comunque inferiori a quelle pre-crisi".La crisi ha poi avuto un: Bankitalia rileva che "e per il 36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare".Infine, "circa la metà della popolazione si aspetta una riduzione del reddito familiare anche nell'arco dei prossimi 12 mesi, anche se di intensità inferiore a quella degli ultimi due mesi: solo il 7% ritiene che tra un anno il reddito della sua famiglia avrà subito un calo di oltre il 50% rispetto a quello precedente l'emergenza sanitaria"."Anche tra coloro che riportano una caduta di oltre il 50% del reddito negli ultimi 2 mesi - conclude lo studio -, più della metà si aspetta che tra un anno il calo sarà ridimensionato e il 15 per cento ritiene che il reddito tornerà ai livelli precedenti l'emergenza sanitaria".