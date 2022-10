Covid, balzo richiesta quarta dose: +80% in 7 giorni

(Teleborsa) - Cresce la protezione contro il Covid in Italia. Il 6,04% della popolazione italiana e il 18,73% della platea hanno fatto laIl 67,82% ha fatto la terza dose. L'84,35% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 1,45% è in attesa di seconda dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose – èConsiderando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 88,19% mentre l'86,70% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 91,56% mentre il 90,35% è vaccinato. Questo ilsulla base deiIn sette giorni – rileva il quotidiano di Confindustria – lecon una, rispetto alle meno di 15mila di una settimana fa. Il numero rimane, tuttavia, ancora basso se si pensa che gli over 60 e i fragili, le categorie più a rischio, che si devono ancora vaccinare con la quarta dose sono quasi 14 milioni.Dallo scorso 23 settembre lae a disposizione ci sono due nuovi vaccini bivalenti: il primo tarato sulla sotto variante Omicron 1 e il secondo su Omicron4-5.