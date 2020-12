© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'(EBA), a causa della seconda ondata di coronavirus, hadei prestiti che erano, riattivandole. In questo modo, le banche possono concedere moratorie sui prestisti a soggetti colpiti dalla pandemia senza, come prevederebbero le regole comunitarie, che ostacolerebbe il flusso del credito.Le linee guida erano state pubblicate il, nel pieno della prima ondata, ed erano stati prestiti per oltre 871 miliardi di euro a beneficiarne nei primi tre mesi. Senza le regole dell'EBA, le banche sarebberoad avviare automaticamente gliper i prestiti che non vengono rimborsatidopo la data di scadenza.La reintroduzione delle misure è stata per accompagnata da. Solo i prestiti sospesi, posticipati o ridotti in base a moratorie, comprese le moratorie precedentemente concesse, possono beneficiare dell'applicazione delle linee guida. Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti ase i prestiti soggetti a moratoria potrebbero essere inadempienti.