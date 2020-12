© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L', per frenare la pandemia, va verso il, dopo quello inSecondo quanto riferisce la stampa austriaca, il Governo questo pomeriggio si confronterà in videoconferenza con i laender per fermare nuovamente l'intero Paese dal. Chiuderanno negozi ed esercizi pubblici e ci sarà un coprifuoco diA questo punto salterebbe - nonostante la resistenza di alcuni laender - anche laprevista per il 24 dicembre. Oggi si parlerà inoltre di un nuovo screening di massa a gennaio.Mentre inancora si discute su una nuova stretta nazionale per il periodo natalizio con la decisione attesa per la giornata di oggi, nei principali Paesi europei già delineate le misure anti-contagio in occasione delle feste: dalalle restrizioni più soft inIntanto, glihanno nuovamente registrato un pesante bilancio di oltre 3.200 morti e quasi 250.000 nuovi contagi da coronavirus in un giorno, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Iltorna a superare i mille morti Covid in sole 24 ore mentreha registrato altrinuovi casi di coronavirus.