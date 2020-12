© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Entroci sarà la possibilità di, secondo il Commissario per l'emergenza Domenicooggi arrivati nella fase finale delle sperimentazione, "sarà possibile che in Italia, da gennaio e fino a marzo 2022 arrivino 202 milioni di dosi, se la pianificazione oggi prevista sarà prevista", ha spiegato Arcuri ai microfoni di Mezz'ora in più. Questo vuol dire che, pur dovendo fare due somministrazioni a ciascun cittadino, "pensiamo di poter vaccinare entro settembre fino a 60 milioni di italiani".Arcuri ha confermato che le vaccinazioni, in Italia, inizieranno nell'. "Sarà piùperché non ne è immune. Per chi lo ha avuto, il periodo di immunità si conlcuderà e quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno i primi e neppure i secondi", ha detto il commissario all'emergenza, aggiungendo che secondo lui c'èper la quale: "che glia mettere tutta la popolazione del mondo che lo vorrà nelle condizioni di essere vaccinata. Se ci saranno i vaccini faremo in modo che tutti gli italiani potranno vaccinarsi, nei tempi e nei modi che saranno consentiti".Domenico Arcuri ha delineato la procedura per l'avvio delle vaccinazioni. "Per il vaccino anti Covid della Pfizer, che va conservato a -80 gradi, iin cui ci si potrà vaccinare saranno". "Da lì - ha aggiunto - "il vaccino si muoverà,, dove verranno vaccinati personale e ospiti"."Il vaccino va conservato distribuito e somministrato con il massimo livello possibile di sicurezza scientifica e fisica, e quindi preservato da eventuali problemi", ha sottolineato Arcuri, "sarà un bene molto prezioso. Insieme aiabbiamo deciso che. Ha una dimensione che non ha pari in Europa e da Pratica di Mare possono partire aerei elicotteri e mezzi su gomma che trasporteranno le dosi nei 1.500 punti di somministrazione. E' il luogo più sicuro e più grande che abbiamo".