Covid, aiuti a società sportive: semaforo verde UE

(Teleborsa) - Semaforo verde della Commissione europea allo schema italiano da 43 milioni di euro a sostegno delle aziende attive nel settore sportivo colpite dall'epidemia di coronavirus.







Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il programma, che sarà gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, sarà aperto alle associazioni sportive e agli enti sportivi dilettantistici, nonché alle società sportive professionistiche impegnate nei campionati a squadre nazionali delle discipline olimpiche e paraolimpiche, registrate in Italia.



Il sostegno pubblico assumerà la forma di garanzie statali a titolo gratuito a copertura del 90% dei prestiti con importo nominale fino a 30.000 euro; garanzie statali fino a 5 milioni di euro a copertura dell'80% dell'importo del prestito sottostante; tassi di interesse agevolati su tutti i finanziamenti. L'obiettivo del regime, che si applica solo ai nuovi prestiti (ossia quelli concessi dopo l'adozione della decisione della Commissione), è aiutare i beneficiari a far fronte alle carenze di liquidità, consentendo loro di proseguire l'attività durante e dopo l'epidemia.



