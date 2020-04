Covid-19, voli rimpatrio: impegnati Air Dolomiti, Blue Panorama, Lufthansa e Swiss

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -perrimpatrio di cittadini italiani all'estero. In accordo con il, Air Dolomiti, compagnia italiana con sede a Villafranca di Verona, ha predisposto un collegamento da Riga, capitale della Lettonia. I, Presidente & CEO di Air Dolomiti, ha offerto la disponibilità della compagnia di agevolare il rientro di altri cittadini italiani.Un'altra compagnia aerea italiana,, ha già rimpatriato complessivamente. In particolare, con due voli da Santo Domingo ha tra il 22 e il 29 marzo ha riportato in Italia 532 passeggeri. Un ulterioreè stato già predisposto perLufthansa ha, inizialmente previsto fino al 19 aprile. Il programma del vettore tedesco prevede un totale 18 voli settimanali di lungo raggio:. Cancellati invece fino al 16 aprile i voli per Johannesburg (Sudafrica). In aggiunta, la compagnia tedescaverso le più importanti città tedesche ed europee.Impegno anche di, oltre a un operativo sul breve e medio raggio notevolmente ridotto, incentrato su un gruppo di città europee selezionate.