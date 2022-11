Covid-19, tra gennaio e ottobre 2022 denunciati oltre 100mila contagi sul lavoro

(Teleborsa) - I contagi suldadenunciati all'dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre sono 305.395, pari a circa un quinto del totale delle denunce dipervenute all'Istituto dal gennaio 2020 e con un'incidenza dell'1,3% sul complesso dei contagiati nazionali comunicati alla stessa data dall'Istituto superiore di sanità. Rispetto alle 296.806 denunce registrate daldello scorso 31 agosto, lein più sono 8.589 (+2,9%), di cui 3.630 riferite a ottobre e 2.150 a settembre, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni prima non disponibili.Nel 2022 oltre un terzo dei casi. A fornire il quadro aggiornato dei contagi da Covid-19 di origine professionale è il 30esimo report nazionale elaborato dalla(Csa) dell'Inail, da cui emerge che con 107.602 infezioni lavoro-correlate denunciate nei primi 10 mesi, il 2022 pesa al momento per il 35,2% sul totale dei contagi sul lavoro segnalati all'Istituto dall'inizio della pandemia. Il 2020, con 148.986 infezioni, raccoglie invece il 48,8% di tutti i casi, mentre il restante 16,0% (48.807) è concentrato nel 2021.Il nuovo report della Csa conferma anche il trend in netta diminuzione dei. Gli 886 decessi da Covid-19 denunciati all'Inail dall'inizio della pandemia, infatti, sono concentrati quasi esclusivamente nel 2020, che con 586 contagi con esito mortale raccoglie il 66,3% del totale, e nel 2021, con 290 casi mortali (32,6%). L'dei decessi da Covid-19 sul totale di tutti i casi mortali denunciati all'Istituto nel 2020 è stata di circa una denuncia ogni tre, scendendo a circa una su sei nel 2021 e contraendosi considerevolmente nei primi 10 mesi di quest'anno.