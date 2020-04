© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Dolomiti (ULSS) che dal 25 ottobre 2016, in base a Legge regionale, ha unito l'ULSS die quella diIl dottor Mensa è, negli Emirati Arabi Uniti, dove il padre svolgeva l'attività di tecnico aeronautico, da cui ha ereditato la passione per l'aviazione. Dopo aver, dove si è. Successivamente,Data la sua. In questo periodo offre la. Col dottor Umberto Mensaha affrontato ilall'interno delle strutture ospedaliere nel corso dell'emergenza Covid-19., continuano ad esserci urgenze, seppur in modo minore, dovuto anche allo stare a casa.Quindi chiunque, anche se si presenta al Pronto Soccorso in urgenza con il dito fasciato o con una frattura, viene trattato appunto come se fosse contagiato Covid., e fino al momento in cui l'anamnesi e il tampone ci danno conferma di non positività, si tratta qualsiasi paziente come se fosse positivo,dove presto la mia opera.e, appena identificati, sono subito trasferiti all'altro ospedale., che necessitano di cure urgenti. Il personale è stato compartimentato in questo modo;, giusto per mantenere