© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, dove gli impianti siderurgici sono stati in buona parte fermati a, mentre in Paesi come Germania, Francia e Spagna si è continuato a produrre. Un quadro di sofferenza, chee proseguito nel mese di aprile,, la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane che fa parte di. Federacciai, che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio, facendo dell'Italia il secondo mercato per produzione e consumo dopo la Germania della lega ferrosa dalle molteplici tipologie, ciascuna relativa a diverse esigenze progettuali e di mercato.Per analizzare la "delicata" situazione che sta vivendo il settore siderurgico, Teleborsa ha intervistato l'ingegnere. Bregant60 anni, di Bergamo, riveste la carica dal 2008 dopo essere stato Direttore tecnico della Federazione, dove è entrato nel 1991, con responsabilità sulle aree energia, ambiente, materie prime e trasporti."Si è manifestata come tutte le altre filiere,di molte aziende"."In realtà si tratta di una lettura un po' errata dei dati di produzione.(combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica, n.d.r.) delle varie deroghe, che hanno consentito ad alcune aziende di andare avanti e ad altre di essere fermate. Il tema vero è che sia iche isoffrono assolutamente i danni della chiusura della filiera produttiva a valle,. In forte riduzione sono i settori dell'auto, delle costruzioni e della meccanica, che impiegano sia prodotti i piani che lunghi"."Questo sicuramente è stato. Tuttavia, oggi quello che può influire molto di più sono le diverse condizioni di vantaggio che gli Stati europei fanno alle loro aziende, ovvero prestiti garantiti dallo Stato e velocità di risposta, ma anche il problema della produzione dei mercati internazionali. La. È importante difendere il mercato europeo e quello italiano in particolare dalla concorrenza sleale fatto da questi Paesi".