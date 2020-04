Covid-19 Challenge, oltre 50 le giovani aziende candidate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giàche, dopo solo due settimane dalla sua apertura, hanno aderito alla, Call for Ideas promossa daper contribuire ad affrontare l'emergenza globale del coronavirus.L'iniziativa, che fino al prossimo 30 aprile raccoglie idee e progetti a elevato contenuto tecnologico in ambito sanitario, economico e sociale, ha visto l'interesse die il sostegno di importanti partner in prima linea nell'innovazione comePer la Covid-19 Challenge, che segna ilha messo a disposizionein servizi e finanziamenti (equity e loan).L'obiettivo della Call è supportare le politiche pubbliche di contenimento nella fase dell'emergenza sanitaria, la gestione della fase post-emergenziale nelle sue diverse dimensioni economiche e sociali, la ridefinizione del sistema di prevenzione, contenimento e gestione di nuove emergenze epidemiologiche e sanitarie.