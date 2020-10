© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per la prima volta in oltre 20 anni aumenta l'estrema povertà a livello globale. Secondo lela crisi sanitaria ed economica determinata dal Covid-19 ha gettato tra glicostringendole a sopravvivere con"Questa è la peggiore battuta d'arresto a cui abbiamo assistito in una generazione", ha affermatoAnche durante la crisi finanziaria globale di un decennio fa, e la successiva recessione, il numero di persone in estrema povertà ha continuato a diminuire perché i principali mercati emergenti di India e Cina crescevano. Gli impatti della pandemia di coronavirus – spiega la Banca mondiale – si stanno dimostrando più diffusi e gravi e stanno trascinando nuovi gruppi demografici nella povertà estrema. Prima della pandemia, coloro che vivevano in condizioni di estrema povertà tendevano ad essere contadini, poco istruiti, giovani, oggi sono persone che vivono nelle metropoli, con livelli di istruzione più elevati e che lavorano in settori come iComplessivamente i poveri censiti nel 2020 sono stimati in