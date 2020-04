Covid-19, Abbott: in Italia quattro milioni di Test sierologici entro fine maggio

(Teleborsa) - "Entro fine maggio la Abbott conta di distribuire in Italia 4 milioni di Test" per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Lo ha comunicato la stessa industria farmaceutica americana vincitrice del bando indetto dal Governo italiano per la fornitura nel nostro Paesi degli strumenti al momento tra i più avanzati nel quadro appunto dell'emergenza da Covid-19.



L'azienda, con sede nell'Abbott Park Business Center all'interno del villaggio di Lake Bluff, nello Stato dell'Illinois, nord est degli Stati Uniti, ha spiegato che "il nuovo Test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento14 giorni o più dopo l'insorgenza dei sintomi", annunciando che in circa un migliaio di laboratori dell'intera Penisola sarà possibile procedere ad analisi fino a 200 Test per ogni ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA