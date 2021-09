Cover 50, ricavi e utile in aumento nel 1° semestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il CdA di Cover 50, società quotata su AIM Italia e specializzata nella creazione e commercializzazione di pantaloni "alto di gamma" con il proprio brand PT - Pantaloni Torino, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021. I ricavi totali sono stati pari a 12,1 milioni di euro, in aumento del 4,4% rispetto al primo semestre 2020. I ricavi sui mercati esteri costituiscono oltre il 57% dei ricavi delle vendite totali, con Giappone, Stati Uniti e Germania che sono i mercati di maggiore dimensione.



L'EBITDA è stato pari a 1,6 milioni di euro (12,8% sui ricavi, 1,5 milioni nel primo semestre del 2020), mentre l'utile netto si è assettato a 1,3 milioni di euro (10,6% sui ricavi, 938 mila euro nei primi sei mesi del 2020). La Posizione finanziaria netta è positiva e pari a 17,4 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2020.



"La campagna vendite primavera estate 2022, prossima alla chiusura, farà registrare tassi di crescita tra il 25% ed il 28% - sottolinea la società - e tale risultato dimostra come le attività poste in essere in questo complesso contesto di mercato abbiano portato i benefici auspicati".