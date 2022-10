Cover 50, nominerà nuovo amministratore dopo scomparsa Cantino

Lunedì 10 Ottobre 2022, 10:15







(Teleborsa) - Cover 50 rende nota la scomparsa dell'amministratore indipendente in carica Valter Cantino, avvenuta nella notte di venerdì 7 ottobre.



Esprimendo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la grave perdita, la società assicura che procederà ad espletare tutti gli adempimenti necessari per nominare il nuovo Amministratore indipendente.



(Foto: by fancycrave on Unsplash)