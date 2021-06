Coupa Software, ricavi e redditività in crescita nell'ultimo trimestre

(Teleborsa) - Coupa Software, società statunitense specializzata nella fornitura di software di approvvigionamento e gestione della spesa (Business Spend Management), ha battuto le attese del mercato con i risultati finanziari del suo primo trimestre fiscale, terminato il 30 aprile 2021. I ricavi totali sono stati di 166,9 milioni di dollari, in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi da abbonamenti sono stati di 140,1 milioni di dollari, in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'utile netto non GAAP per azione diluita è stato di 0,07 dollari, rispetto agli 0,20 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.

"Durante il primo trimestre, abbiamo realizzato entrate record, generato significativi flussi di cassa e aggiunto numerosi nuovi clienti - ha affermato Rob Bernshteyn, presidente e amministratore delegato di Coupa - Con le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'enfasi sulla frugalità che incidono sul modo in cui le aziende affrontano la gestione della spesa aziendale, i nostri clienti dipendono da noi per aiutarli a costruire l'agilità e la resilienza necessarie per navigare in un ambiente economico difficile ma in miglioramento".

Per l'intero anno fiscale 2022 la società ora prevede: ricavi totali tra 681 e 684 milioni di dollari, una perdita non GAAP dalle operazioni compresa tra 2 e 7 milioni di dollari e una perdita netta non GAAP per azione diluita tra 0,14 e 0,20 dollari per azione.