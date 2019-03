Costruzioni, produzione confermata in recupero a gennaio

(Teleborsa) - Prosegue la fase di moderata crescita del settore delle costruzioni iniziata a novembre 2018. A gennaio 2019, l'Istat stima per l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni un aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente.



Un recupero perà che sembra temporaneo e "non ancora a sufficiente a determinare una stabile tendenza positiva di più lungo termine", dice l'Istat, citando la variazione su trimestre e su anno.



Nella media del trimestre novembre 2018-gennaio 2019, infatti, la produzione nelle costruzioni cresce appena dello 0,3% rispetto al trimestre agosto-ottobre 2018.



Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a gennaio 2018) evidenzia una flessione dell'1%. L'indice grezzo della produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,1% rispetto a gennaio 2018.



