Costruzioni, produzione a picco nel mese di febbraio

(Teleborsa) - Produzione nelle costruzioni in forte calo a febbraio. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è scivolato del 3,4% rispetto a gennaio 2020, un marcato calo dopo il considerevole aumento registrato il mese precedente.



Nella media del trimestre dicembre–febbraio, la variazione della produzione nelle costruzioni rimane positiva, crescendo del 3,2% rispetto al trimestre precedente.



Su base annua, l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni mostra un aumento dello 0,7%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2019) diminuisce dello 0,3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA