Costruzioni, INAIL: identikit di un settore ad alto rischio

(Teleborsa) - Nel quinquennioil settore delle Costruzioni ha fatto registrare una riduzione delle denunce di infortunio, che sale al 17% prendendo in considerazione solo i casi accertati positivamente dallpassati dai 35.083 del 2015 ai 29.104 del 2019. Il calo registrato dall'Istituto ha interessato tutte le divisioni che compongono il settore e in misura più marcata "Costruzione di edifici" (-22,9%) e "Lavori di costruzione specializzati" (-15,2%), che insieme contano il 92,4% degli infortuni avvenuti in questo ambito di attività. Quest'anno prevista una flessione dellaA tracciare l'identikit aggiornato di questo settore ad alto rischio infortunistico, che contribuisce al PIL italiano per circa l'8%, è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, che analizza anche l'impatto della crisi economica prodotta dall'emergenza coronavirus, che nelle. In termini di produzione, in particolare, Confindustria prevede nel 2020 una contrazione del 7%, che l'anno prossimo dovrebbe attestarsi attorno al -4%. La ripresa post-lockdown sarà dunque solo parziale e non riuscirà a compensare le perdite subite per la sospensione tra marzo e maggio di tutte le attività considerate non essenziali.La crisi del settore, già in sofferenza prima dello scoppio dell'epidemia, e l'adozione di migliori e più efficaci interventi di prevenzione nei cantieri hanno probabilmente inciso sulla riduzione del fenomeno infortunistico, che tra il 2015 e il 2019 risulta essere ben più importante di quella osservata nel complesso dell'Industria e Servizi, in cui i casi accertati nello stesso periodo sono diminuiti del 3,5%. Quasi il 60% degli infortuni in occasione di lavoro nelle Costruzioni è avvenuto nel Nord Italia, con il 40% concentrato in sole tre Regioni:Concentrando l'attenzione sugli infortuni in occasione di lavoro conoltre un quarto di quelli dell'Industria e Servizi avviene nelle Costruzioni, dato che conferma l'alta rischiosità del settore. La riduzione osservata nel quinquennio, però, è molto consistente: se il calo registrato nell'Industria e Servizi è del 20,3%, nelle Costruzioni è stato del(dai 140 decessi del 2015 agli 84 del 2019).