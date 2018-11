Telefonate all'estero, l'Ue fissa il tetto a 19 centesimi al minuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente più tariffe proibitive per le chiamate all'estero. Ilha approvato in via definitiva il pacchetto telecomunicazioni, che introduce un tetto massimo per le chiamate all'interno della Ue, lo sviluppo del 5G, il sostegno agli investimenti nella banda larga ultraveloce, rescissioni più facili di un abbonamento e il nuovo sistema di allerta rapida per i cittadini in caso di emergenze. La nuova legislazione limiterà il costo delle chiamate intra-Ue ae a 6 centesimi per gli sms a partire dal 15 maggio 2019.Si tratta della conferma dell'accordo provvisorio raggiunto in giugno con il Consiglio sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche, passata con 584 voti a favore, 42 voti contrari e 50 astensioni, e sull'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Berec) passata con 590 voti in favore, 63 voti contrari e 23 astensioni.