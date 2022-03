Costo energia, Patuanelli: serve nuova tranche debito comune UE

(Teleborsa) - "Credo che come l'Unione europea è riuscita ad affrontare in modo comune senza egoismi il problema della pandemia attraverso il Next Generation Eu, il debito comune europeo, allo stesso modo oggi il vero tema sia il costo dell'energia. E credo che anche questa volta debba e prevalere il senso comune e debba essere messa a disposizione un'altra tranche di debito comune europeo per gestire queste difficoltà".



Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervistato su RTL 102.5 a margine del Consiglio Agricoltura in corso a Bruxelles. Il concetto era stato ribadito dal Ministro già nei giorni scorsi. "Così come avvenuto per contrastare le drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale derivanti dal diffondersi della pandemia da Covid 19, la risposta dovrebbe concretizzarsi nell'adozione di un Energy Recovery Fund, finanziato dal debito pubblico europeo comune: è questa, a mio modo di vedere, la soluzione preferibile, forse l'unica, per fronteggiare una situazione inedita e straordinaria di vertiginoso aumento dei prezzi", aveva detto nell'informativa al Consiglio dei ministri sull'impatto della guerra in Ucraina sull'economia italiana.

Patuanelli ha sottolineato che in particolare nel settore primario "il costo delle materie prime, spinto dagli aumenti dei costi energetici, non è più sopportabile".