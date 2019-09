Bankitalia: nel 2018 impennata costo conto corrente (+7,5 euro)

Ultimo aggiornamento: 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del costo delcon undiLo rileva la Banca d'Italia nell'indagine sui costi dei conti correnti delle famiglie. Nel 2018: è il terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017Variazioni di ampiezza analoga, ma di segno opposto, si sono verificate nel- aggiunge Via Nazionale - la spesa di gestione è sensibilmente aumentata (+4,9 euro nel 2018, +2,1 euro nel 2017). Per iè sostanzialmente invariata e pari a 1spiegano da Palazzo Kochsono aumentate principalmente per effettoHa contribuito inanche laapplicate suisulle spese die sui(questi ultimieffettuati