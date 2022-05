Costco, trimestrale sopra le attese. Margini sotto pressione

Venerdì 27 Maggio 2022, 08:30







(Teleborsa) - Costco, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registrato vendite nette pari a 51,61 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato l'8 maggio 2022), in aumento del 16,3% dai 44,38 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite comparabili totali sono state in crescita del 14,9% (quelle adjusted del 10,8%), mentre le vendite comparabili dell'e-ommerce sono state in crescita del 7,4%.



Nel trimestre, i margini lordi di Costco sono diminuiti di 99 punti base. Il colosso USA ha affermato che stava aumentando i prezzi in alcune aree del settore food per combattere l'inflazione.



L'utile netto è stato di 1.353 milioni di dollari, 3,04 dollari per azione. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile di 3,03 dollari per azione su ricavi per 51,71 miliardi di dollari.