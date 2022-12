Costco, ricavi e utili sotto le attese per aumento costi

Venerdì 9 Dicembre 2022, 14:15







(Teleborsa) - Costco, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registrato vendite nette in aumento dell'8,1%, a 53,44 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 20 novembre 2022), dai 49,42 miliardi di dollari dell'anno scorso. L'utile netto del trimestre è stato di 1.364 milioni di dollari, 3,07 dollari per azione, rispetto ai 1.324 milioni di dollari, 2,98 dollari per azione, dello scorso anno. L'utile per azione rettificato è stato di 3,10 dollari.



I costi della merce sono aumentati di circa il 9% a 47,77 miliardi di dollari, a causa dei costi di trasporto e manodopera più elevati.



Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava in media un utile per azione di 3,11 dollari su ricavi per 54,64 miliardi di dollari.









(Foto: Grant Beirute on Unsplash)