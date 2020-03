Costamp Group, CdA esamina risultati 2019

Ultimo aggiornamento: 17:02

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group, società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.Il Valore della Produzione è pari a 58,3 milioni di euro, in incremento rispetto a 55,3 milioni di euro nel 2018 e sostanzialmente in linea rispetto al dato pro-forma 2018 (58,0 milioni di euro). Il Risultato Netto è positivo e pari a 0,9 milioni di euro e si confronta con -1,7 milioni di euro nel 2018 (proforma: -1,7 milioni di euro nel 2018).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare a nuovo l'utile di esercizio, pari a 747.002 euro della capogruppo Costamp Group. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile 2020, in unica convocazion