Costamp, assemblea voterà su delisting da Piazza Affari

(Teleborsa) - Il CdA di Costamp Group, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha deliberato di convocare per il 29 luglio l'assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni presso Euronext Growth Milan (EGM). Il management ritiene che la quotazione a Piazza Affari non abbia permesso di "valorizzare adeguatamente" la società e che la permanenza delle azioni sul EGM e i connessi costi di compliance "non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse".

La revoca, secondo la società, garantirebbe: una razionalizzazione e conseguente contenimento dei costi e degli oneri legati allo status di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione; una maggiore flessibilità operativa per perseguire obiettivi di riorganizzazione aziendale finalizzati all'ulteriore rafforzamento e sviluppo, anche mediante operazioni per linee esterne la ricerca di sinergie con realtà diverse da quella di Costamp, operanti in settori affini, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata.

La revoca è subordinata all'approvazione della proposta da parte dell'assemblea ordinaria, che dovrà avvenire da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.