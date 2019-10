Costa Rica, al via campagna turistica per zero emissioni al 2050

(Teleborsa) - La Costa Rica, che quest'anno è Country Partner di TTG 2019, la più grande fiera del turismo italiana in chiusura oggi a Rimini Fiera, conta di raggiungere l'obiettivo "emissioni zero" entro il 2050.



Il Paese, dove il turismo vale l'8,2% del PIL e crea il 9% dei posti di lavoro, ha fatto della sostenibilità e della sua ricchezza naturalistica la sua bandiera, promuovendo la nuova campagna di marketing "Only the essential".



Il paese sudamericano conta di raggiungere l'obiettivo zero emission nel 2050 premiando le aziende "vistuose" con un Certificato di Turismo Sostenibile: riconoscimento per ora assegnato a 400 aziende, ambasciatrici della promozione della consapevolezza ecologica e ambientale.