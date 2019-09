Cosmetica, nel 2019 in crescita e-commerce, export e fatturato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Lo scenario dei mercati è in costante cambiamento e il consumatore è meno fedele rispetto al passato. Tuttavia,e, tra gli indicatori industriali, gli investimenti in ricerca e sviluppo consolidano i trend in aumento rispetto ai precedenti esercizi". Questo il commento del presidente di Cosmetica Italia,L'Indagine curata dal Centro Studi di Cosmetica Italia e presentata ieri presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, conferma infatti l'anticiclicità del comparto e stima per la fine del 2019 unLe esportazioni ricoprono un ruolo di spicco nella crescita della produzione e di diversificano sempre di più verso mercati anche al di fuori dell'Europa. In merito è previsto che lQuesto dato permette di registrare l'ennesimo record sulla bilancia dei pagamenti, prossima ai 3 miliardi di euro.All'interno dei canali professionali,mentre un trend diverso è stato registrato per i saloni di acconciatura che, al contrario, palesanouna probabile chiusura in contrazione a -1%.e, anche pdato che giustifica la frenata delle vendite dirette (porta a porta e per corrispondenza) che a fine anno si stima avranno una contrazione del -2%.