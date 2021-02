© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se l'83% delle imprese italiane attive nel settore dellapensa di poter recuperare la produzione persa nel 2020 già entro la fine del 2021, idi questi prodotti rimarrannosecondo le proiezioni della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.Il Covid-19 ha pesantemente impattato sul mercato. Secondo i dati di Cosmetica Italia ilha subito una, scendendo a quota 10,5 miliardi di euro, 1,5 miliardi in meno rispetto al 2019. Hanno pesato sia gli arretramenti subiti sul mercato interno (-10,2%), sia le perdite accusate all'estero, con l'export stimato in calo del 16,5%.A causa di chiusure e restrizioni, le vendite di centri estetici, saloni di acconciature, profumerie ed erboristerie hanno subito cali compresi tra il 26% e il 30,5%, farmacie e grande distribuzione del 2,5%, mentre l'ha sperimentato un boom,, che ha portato il fatturato complessivo di questo canale a superare i 700 milioni di euro (7,4% del mercato. La pandemia ha anche causato: i consumi di profumeria alcolica sono diminuiti di oltre 20 punti percentuali, mentre le tinture per capelli fai da te sono aumentate del +30% e i saponi liquidi del +38%.Per quanto rigiarda il futuro, sarannodel settore, sottolinea Intesa Sanpaolo. I mercati trainanti per le industrie italiane rimarranno Cina e Stati Uniti. La prima già nel 2020 è riuscita a chiudere l'anno con un lieve aumento dei consumi, mentre gli Stati Uniti sono attesi recuperare il terreno perso nel corso del 2021. Il percorso di recupero sarà invece più lento in Europa.Negli ultimi anni il comparto italiano aveva comunque fatto progressi. Nella classifica deiglobali, l'Italia ha guadagnato una posizione in dieci anni, salendo al quarto posto con una, grazie soprattutto ai progressi sperimentati nell'alta qualità, dove è al 6,6%, 1,3 punti percentuali in più rispetto a dieci anni prima.