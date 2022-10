Cosmetica, BNL sigla accordo con il Gruppo Alfaparf Milano per sostenere filiera

(Teleborsa) -ha avviato con ilunae delle apparecchiature per l'estetica. Il Gruppo, fondato nel 1980, è oggi la prima azienda a capitale interamente italiano nel settore della cosmetica professionale.L'accordo, nell'ambito deldella Banca, prevede che BNL BNP Paribas e Alfaparf Milano collaborino nel, consolidando e implementando i rapporti con le controparti (imprese e fornitori) e dando loro la possibilità di accedere ad un sostegno finanziario e a soluzioni corporate dedicate."Siamo al fianco delle nostre eccellenze del Made in Italy per contribuire al sostegno e allo sviluppo anche delle filiere produttive, motore pulsante dell'economia reale del Paese. L'accordo con Alfa Parf Group – ha detto– punta a generare un impatto positivo sull'attività di tutti quei piccoli e medi imprenditori della filiera, che potrebbero maggiormente subire le attuali complesse dinamiche di mercato".In questo quadro, BNL BNP Paribas entrerà in contatto con i fornitori e le imprese collegate alla filiera della cosmetica, mettendo a disposizione un'offerta dioltre che prodotti a supporto dell'export e dell'apertura ai mercati internazionali, grazie anche al network globale del Gruppo BNP Paribas.Più in dettaglio, gli interventi – spiega la banca in una nota – possono spaziare dafino a strumenti specifici sulla base delle esigenze aziendali. Inoltre, il supporto della Banca non si limita a fornire servizi finanziari a sostegno del business, ma prevede specifici prodotti per accompagnare le imprese nei processi di efficientamento energetico, sostenendone la transizione ecologica e la riduzione dell'mpatto ambientale, con ricadute positive anche sulla comunità locale."Siamo fermamente convinti – ha commentato– che la catena di fornitura sia un elemento chiave da cui dipende gran parte del successo di un'azienda. La fiducia, la trasparenza e la responsabilità devono essere alla base della relazione cliente-fornitore, al fine di garantire lo sviluppo del business di entrambi. Da sempre il rapporto con i nostri fornitori si basa sulla cooperazione, in una logica di scambio ed arricchimento reciproco. Ecco perché abbiamo accolto con favore l'iniziativa "Programma Sviluppo Eccellenze del Made in Italy"ed abbiamo deciso di supportare i nostri fornitori, le cui competenze e prodotti sono strategici per i nostri obiettivi di crescita".