Cosa è il MES e come sta cambiando? Lo spiega l'economista Andrea Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' da giorni che si parla del, il cui intervento è stato variamente invocato dai leader europei in questi ultimi giorni. Facciamo un po' di chiarezza su questo strumento:Bisogna distinguere infatti fra il, che ha segnato duramente Grecia, Spagna, Portogallo ed Irlanda ed il- Il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, è il fondo salva-Stati che può interveniree, a fronte di questo intervento, prevede delle. In sostanza, il MES sostiene un Paese finanziariamente per evitarne il default, ma cche consentano di rimettersi in carreggiata.- Il MES che è oggi allo studio è tutt'altra cosa: si sta ipotizzando diin maniera da poterper fronteggiare, insieme ad altri strumenti, lSecondo me è necessario affiancare, alle due linee che il MES ha utilizzato nella precedente crisi - quella precauzionale e quella rinforzata - unache chiamerei dell'. Questa linea ovviamente deve avere delledalle precedenti: deve essere; deve essere una, cioè legata strettamente a questa emergenza; certamenteche avevano le altre due linee, per un semplice motivo, qui non si cerca di salvare un Paese che ha fatto una finanza allegra, ma si cerca di resistere tutti insieme ad una pandemia che ha colpito mezzo mondo. Sarebbe ancheche questo nuovo intervento del MES fosseonde evitare che un singolo paese richiedente venga marchiato con la lettera scarlatta delle adultere americane del 1600 e quindi esposto agli attacchi della speculazione.Stiamo parlando quindi di un MES modificato geneticamente che non ha nulla a che fare col MES della precedente crisi. "Allora se vi dicono - " Conte ci ha tradito", "l'Europa metterà le mani sui nostri conti correnti", "stiamo ipotecando risparmi nostri e dei nostri figli" - sappiate che si tratta solamente di baggianate elettorali", afferma l'economista.