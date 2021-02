© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -all'insegna della sostenibilità. In occasione deihanno messo a disposizione della municipalità di Cortina tecnologie avanzate per la ricarica di veicoli elettrici e una flotta elettrificata di autovetture.ha messo a disposizione di Cortina una flotta elettrificata di 20 autovetture utilizzabili per gli spostamenti durante i Campionati del mondo di Sci alpino 2021. Oltre ai modelli plug-in hybrid come le Audi A6, A7 e Q5, che all'autonomia a zero emissioni ideale per il contesto urbano abbinano prestazioni sportive, sulle strade di Cortina si muoveranno le Audi e-tron ed e-tron Sportback full electric brandizzate Enel X, anche nella versione ad alte prestazioni S, le prime vetture di grande serie al mondo dotate di tre motori elettrici., in linea con il protocollo di intesa siglato col Comune di Cortina, ha attivato 10 punti di ricarica nei principali parcheggi di Cortina: si tratta di quattro JuicePole da 22 kW in corrente alternata posizionate nei parcheggi Stazione e via dei Campi, e una JuicePump, in grado di rifornire un'auto elettrica in circa 30 minuti, collocata nel parcheggio ex Mercato. A queste si aggiungono due JuicePole installate in prossimità degli impianti di risalita presso Passo Falzarego. Il piano di installazioni – spiega Enel in una nota – verrà ulteriormente implementato con due infrastrutture di ricarica Fast che verranno attivate entro il primo semestre dell'anno."La sinergia con Audi contribuisce a rendere i Campionati del Mondo di Sci Alpino una manifestazione sostenibile grazie alle azioni messe in campo per la diffusione della mobilità elettrica; progetti che non verranno utilizzati solo per la durata della manifestazione ma che resteranno in eredità alla comunità ampezzana – ha dichiarato–. Abbiamo installato numerosi punti ricarica in zone nevralgiche di Cortina grazie ai quali chi sceglie di spostarsi in elettrico può farlo in modo semplice e veloce durante tutta la manifestazione. Stiamo inoltre lavorando affinché il numero di stazioni ad accesso pubblico cresca anche al termine dei Campionati Mondiali, per ampliare ulteriormente la nostra rete nazionale di infrastrutture che oggi conta oltre 12mila punti di ricarica attivi"."Cortina rappresenta un esempio virtuoso di un lavoro di squadra non convenzionale. Cinque anni fa ci siamo posti l'obiettivo di dare un contributo concreto in occasione dei Campionati del Mondo offrendo non solo la nostra capacità di generare mobilità sostenibilità ­­­­ma portando a fattor comune le collaborazioni già consolidate con Enel, FISI e H-Farm. Il comune di Cortina e Fondazione 2021 hanno sposato l'idea di diventare un laboratorio per testare la mobilità del futuro consentendoci di mettere a sistema queste expertis – ha commentato–. Oggi Cortina ospita i suoi Mondiali con un'infrastruttura diffusa per la ricarica elettrica, un osservatorio sull'interazione tra uomo e ambiente al servizio del Comune, una logistica per gli spostamenti elettrificata, un'area, quella di Fiames, riqualificata in una pista per le vetture elettriche e capace di diversificare le attività turistiche sul territorio".