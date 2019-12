Cortina 2021, Anas: Commissario illustra avanzamento del Piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si continua a lavorare sul Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021. Il Presidente dinonché Commissario di Governo per l'attuazione del piano,, nel corso di un sopralluogo sulle aree di cantiere e di incontri con i rappresentati delle Istituzioni territoriali, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.In particolare dei previsti 37 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS51 che saranno completati entro il 2020:- 16 sono stati ultimati;- 14 sono in corso;- 4 di prossimo avvio;- 3 con progetto esecutivo in corso di approvazione.Per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori relativi alle infrastrutture tecnologiche per la 'smart road Cortina 2021', i previsti interventi sulla statale 51 "di Alemagna", in opera e in corso di attivazione, riguardano la fornitura e l'installazione di una infrastruttura tecnologica per un investimento complessivo di circa 26 milioni di euro.. Per quanto riguarda le varianti di Tai di Cadore, di Valle di Cadore, di San Vito di Cadore e di Cortina d'Ampezzo, dallo scorso dicembre 2018 in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, si prevede che la procedura di VIA si concluda entro dicembre 2019, cui farà seguito lo svolgimento delle Conferenze di Servizi."Importanti novità riguardano anche la 'Rimodulazione ed Integrazione' del piano - ha spiegato il Commissario Gemme - a seguito dei finanziamenti aggiuntivi per la SS51, la SS51 bis e la SS 52 previsti nell'aggiornamento del Contratto di Programma Anas 2016-2020. In particolare, il piano potrà contare su ulteriori risorse per un valore di 100 milioni di euro che, unite al finanziamento iniziale di oltre 170 milioni, raggiungono un investimento complessivo di circa 270 milioni per il potenziamento ed ammodernamento anche tecnologico della viabilità per Cortina. In particolare sono ricompresi nel piano interventi per 235 milioni sulla SS51, 8 milioni sulla SS51 bis e 26 milioni sulla SS52".