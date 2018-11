Corte Ue: il servizio di pagamenti mobili ungheresi non deve essere monopolio di stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte di giustizia europea bacchetta l'Ungheria per monopolio di stato nei servizi pagamenti mobili. «La gestione esclusiva da parte di un'impresa controllata dallo Stato ungherese di un sistema nazionale di pagamento mobile è in contrasto con il diritto dell'Unione. Anche se i servizi offerti nell'ambito di tale sistema costituiscono servizi di interesse economico generale, la loro fortuna non può essere riservata a un monopolio statale». È quanto stabiliste la Corte Ue.Il caso coinvolge la società pubblica ungherese Nemzeti Mobilfizetesi Zrt che dal 2014 gestisce il sistema nazionale di pagamento mobile, il cui utilizzo è obbligatorio per il pagamento delle tariffe per il parcheggio pubblico, per l'utilizzo della rete stradale, per il trasporto di persone e per tutti gli altri servizi offerti da un organismo statale.Per la Corte europea quindi le misure ungheresi sono incompatibili e costituiscono una restrizione sproporzionata al principio della libera prestazione dei servizi.