(Teleborsa) - La procedura per la risoluzione delle controversie sugliadottata nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Canada (Ceta) ècon il diritto dell'Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'UE, chiarendo nello specifico che ladelle controversie tra investitori e Stati prevista dall'accordocon il diritto comunitario. Un pronunciamento che arriva su richiesta delStato membro dove la comunità francofona aveva fino all'ultimo avanzato riserve e obiezioni rischiando di bloccare la firma dell'accordo. In pratica, si temeva che con il CETA la Corte di giustizia dell'UE potesse essere sostituita dai tribunali terzi previstihanno stabilito che il Cetadi cui esso stesso prevede l'istituzioneIn questo contesto, nel suo parere la Corte sottolinea in particolare che l'accordo attribuisce all'Unione il potere di determinare, quando un investitore canadese cerchi di contestare misure adottate da unochi debba occuparsene."Laesclusiva della Corte a statuire sulla ripartizione delle competenze trai è pertanto, conclude quindi la Corte.: il parere è statodalla Commissione Europea.