(Teleborsa) -e altri prestatori di servizi di hosting devono. È quanto ha stabilito la Corte Europea chiarendo che una richiesta simile da parte della magistratura non viola le disposizioni della direttiva europea sul commercio elettronico e può applicarsi a livello mondiale nell'ambito del diritto internazionaleTutto nasce dall'azione legale intentata dall'austriaca, presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, contro Facebook Ireland davanti a un tribunale nazionale. L'esponente verde aveva chiesto di ordinare a Facebook di cancellare un commento pubblicato da un utente lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche o dal contenuto equivalente.La Corte suprema austriaca a sua volta aveva chiesto alla Corte di giustizia UE diOra è arrivata la decisione della Corte UE: i giudici hanno stabilito che, sebbene un prestatore di servizi di hosting come Facebook non sia responsabile delle informazioni memorizzate qualora non sia a conoscenza della loro illiceità, questo non pregiudica la possibilità diIl passaggio necessario alla richiesta di cancellazione rimane quello di una: solo dopo la sentenza si può intimare a Facebook di eliminare i messaggi illeciti e quelli simili, non solo nel Paese di pubblicazione ma in tutto il mondo.", ha commentato il colosso di Mark Zuckerberg in una nota."Questa sentenza - rileva Facebook - solleva interrogativi. Su Facebook abbiamo già degli standard della Comunità che stabiliscono ciò che le persone possono e non possono condividere sulla nostra piattaforma e un processo in atto per limitare i contenuti che violano le leggi locali"."Questa sentenza - aggiungono - si spinge ben oltre,. Inoltre, apre la porta adper poi interpretare se sono 'equivalenti' a contenuti ritenuti illegali. Per ottenere questo diritto - conclude la nota - i tribunali nazionali dovranno prevedere definizioni molto chiare su cosa significhino 'identico' ed 'equivalente' concretamente".