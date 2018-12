Corte di giustizia Ue: il Regno Unito può fare marcia indietro sulla Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -È quanto ha stabilito oggi la Corte di giustizia dell'Ue con una sentenza storica che andrà, inevitabilmente, a incidere sulsull'accordo tra il governo di Theresa May e l'Ue a 27."Con la revoca – si legge nella sentenza – il Regno Unito resterà nell'Ue mantenendo il suo status di Stato membro". La Gran Bretagna potrà fare marcia indietro fino a quando l'accordo di divorzio non entrerà in vigore, quindi, fino al 29 marzo 2019.I giudici europei si sono espressi in seguito allapresentata dallae, dopo il ricorso di un gruppo di, tra cui i parlamentari Verdi,, gli europarlamentari laburisti(S&d) e l'eurodeputato scozzese(Verdi), convinti che, sulla Brexit, ci fosse ancora la possibilità di cambiare rotta.Una questione sulla quale,il Presidente della Corte Ue aveva disposto la procedura accelerata."O il mio accordo o la prospettiva di elezioni anticipate, con il possibile arrivo a Downing Street del leader laburista Jeremy Corbyn e niente Brexit" aveva avvertito, ieri,aggiungendo che una bocciatura del suo accordo sarebbe foriera diportando il Regno Unito "in acque inesplorate" con. Un avvertimento ai sui compagni di partito Tory alla vigilia del voto che vede una maggioranza a pezzi e forti venti di dissenso anti-May.