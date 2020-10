Corte dei Conti sarà revisore contabile dell'Organizzazione meteorologica mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per i prossimi 4 anni della, l'organizzazione meteorologica mondiale dell'ONU. L'organismo italiano presieduto da Guido Carlino si occuperà delladell'agenzia dell'ONU fondata nel 1873, con sede a Ginevra,Lo ha annunciato il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte,, che sta partecipando ai lavori del 72° Executive Council della World Meteorological Organisation, in corso di svolgimento in presenza e in videoconferenza questa settimana a Ginevra.Con quersto nuovo mandato, la Corte dei Conti sarà quindi titolare dipresso le Organizzazioni e le Agenzie delle Nazioni Unite: presso lain via di conclusione dopo due periodi triennali e, presso la quale è in corso il terzo mandato. In tale veste è membro dedelle Nazioni Unite.La Corte esercita le stesse funzioni anche presso l'(International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, per il quale è in corso l'attribuzione del terzo mandato, e l'(International Center for Relativistic Astrophysics Network).