(Teleborsa) - Ilha eletto all'unanimità, già vicepresidente del Consiglio di presidenza della magistratura contabile, comel'Istituito nel mese di settembre 2020 l'organismo ha il compito di svolgerein collegamento con analoghe organizzazioni di ricerca internazionali o istituti all'interno dell'Ue e in raccordo con l'Ufficio affari internazionali e con la Scuola di Alta formazione "Francesco Staderini" della Corte dei conti. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte dei conti, definisce gli indirizzi generali programmatici dell'Osservatorio per le risorse pubbliche.Il presidente è eletto tra i componenti elettivi laici e togati del Consiglio di presidenza, resterà in carica due anni e potrà essere rinnovato una sola volta per altri due anni. L'Osservatorio per le risorse pubbliche si compone, inoltre, del Consiglio e del Comitato scientifico."Ringrazio il Consiglio di presidenza per avermi voluto affidare un incarico così prestigioso. L'Osservatorio – ha dichiarato– metterà in campo tutte le iniziative utili al Paese per favorire la conoscenza delle questioni inerenti la spesa pubblica dell'Italia in ambito nazionale e internazionale".